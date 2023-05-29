На аукционе в Швейцарии продали самую дорогую древнюю монету в истории. Она хранилась в Эрмитаже

На аукционе Numismatica Ars Classica в Цюрихе частный коллекционер купил за $6 млн античную золотую монету, статер из Пантикапея. Она стала самой дорогой древней монетой в истории. Долгое время монета хранилась в Эрмитаже, пока ее не продали за границу в 1934 году.

Статер из Пантикапея назван в честь древнегреческого города на месте современной Керчи. Монету отчеканили в 340-25 годах до нашей эры. На аверсе изображен сатир, на реверсе – стоящий на пшеничном колосе грифон с копьем.

Считается, что аверс отсылает к царю Босфора Сатиру I. Он правил греко-скифской империей в 432-389 годах до нашей эры. Грифон – геральдический символ Пантикапея.

Монета стоит так дорого из-за редкости и хорошего состояния. Ее называют шедевром древнегреческого нумизматического искусства.

Ранее самой дорогой проданной на аукционе древней монетой считалась одна из трех мартовских монет, отчеканенных в 42 году до нашей эры в память об убийстве Юлия Цезаря. Ее купили за $4,2 млн в 2020 году.