Ветер до 15 м/с поднимет метровые волны 29 мая в Петербурге

МЧС сообщает, что 29 мая в Санкт-Петербурге ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Высота волн в заливе будет достигать метра.
По данным синоптика Михаила Леуса, температура воздуха ниже, чем в обычный день в конце мая – до +17 °C. Похолодание связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Он уплотнит облака, усилит ветер и вызовет кратковременные дожди.
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01.05.2023 916