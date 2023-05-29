Ветер до 15 м/с поднимет метровые волны 29 мая в Петербурге

МЧС сообщает, что 29 мая в Санкт-Петербурге ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Высота волн в заливе будет достигать метра.

По данным синоптика Михаила Леуса, температура воздуха ниже, чем в обычный день в конце мая – до +17 °C. Похолодание связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Он уплотнит облака, усилит ветер и вызовет кратковременные дожди.