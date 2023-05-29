В Ленобласти иностранец подозревается в интимной близости с 16-летней девочкой. Но задержан он за другое

В дежурную часть 28 мая поступило заявление 45-летней женщины о том, что в период с января 2022 года по настоящее время ее дочь 2006 года рождения неоднократно имела по обоюдному согласию половой контакт с 26-летним мужчиной.

Это происходило как у нее дома, так и у него.

В ходе проверки выяснилось, что несколькими часами ранее мужчину задержали в Кингисеппе за нарушение правил въезда либо режима пребывания в России. Решается вопрос об уголовном деле.