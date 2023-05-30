Видео: в Сертолово и Сясьстрое открылись центры реабилитации для участников СВО

Работу нового отделения в Сертоловской больнице, открытого по поручению Владимира Путина, оценил губернатор Ленобласти.

«Наша задача — окружить заботой и вниманием как самих участников СВО, так и их семьи. В Сертолово сделано все очень функционально: сами палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три точки: на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии. Участников СВО мы обеспечили всеми услугами, все оборудование новое, качественное», — рассказал Александр Дрозденко.

Как отметил глава Ленобласти, врачи готовы к работе: многие из них уже успели поработать на новых территориях — в подшефном Енакиево и госпиталях, также прошли дополнительно специальную психологическую подготовку.

«После замены главврача в Сертоловской поликлинике много перемен — чувствуется и «хозяйский подход», и что здесь действительно помогают людям», — подчеркнул Александр Юрьевич во время своего визита.

В круглосуточном стационаре расположены комфортные палаты на 30 коек. При поступлении на отделение реабилитации пациентов обследуют и назначают лечение.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для участников СВО во Всеволожске стартует обучение операторов печатного оборудования длится 3,5 месяца, а в Выборге ― специалистов компьютерной графики — 2,5 месяца и программы «1С: Склад» — два месяца. Также во Всеволожске построят многоквартирный дом для ветеранов СВО.

Как сообщает сайт ER.ru, единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы президенту. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.