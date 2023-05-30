Полмиллиона рублей и документы украли из квартиры в Любани

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Тосненского района 29 мая обратилась 75-летняя жительница поселка Любань. В ее квартире пятиэтажного дома на проспекте Мельникова побывал вор.

Чтобы попасть в жилище, злоумышленник вскрыл замок. Его добычей стали полмиллиона рублей и документы пожилой хозяйки.

Решается вопрос об уголовном деле.

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05.02.2021 3637
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