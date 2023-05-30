Прокуратура добилась частичной выплаты зарплаты для 18 работников компании в Кингисеппе

В компании ООО «Фактор-Недра» 18 работников несколько месяцев не получали зарплату. Задолженность превысила 3 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с места.

В отношении гендиректора компании внесено представление. В отношении директора ООО «Фактор-Недра» вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тысяч рублей.

Из-за крупной задолженности было заведено уголовное дело. В результате принятых прокуратурой мер в мае 2023 года компания частично погасила задолженность перед сотрудниками – им выплатили более 1,5 миллиона рублей.