В ЛОКОД запущены в работу сразу две новые эндоскопические стойки последнего поколения

Оборудование закуплено в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение»

Эндоскопические обследования — главные помощники врачей при профилактиктических осмотрах и в ранней диагностике самых распространенных и опасных онкозаболеваний. Если по результатам первого этапа диспансеризации врач направляет вас на одно из таких обследований, очень важно своевременно его пройти, не откладывать в долгий ящик, — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Особенность новых стоек в том, что диаметр эндоскопов не более 13 мм, что позволяет проводить исследования с большим комфортом, чем ранее.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля 2020 года появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.

Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка, маммограф.

Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи. Всего открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.