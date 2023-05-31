Из приграничных районов Белгородской области начнут вывозить детей

Автор: Гузель Галимова
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Из приграничных районов Белгородской области из-за регулярных обстрелов с сегодняшнего дня, 31 мая, начнут вывозить детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — сообщил Гладков.

Губернатор сообщил, что постарается проводить временно покидающих регион детей.

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30.05.2023 237
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