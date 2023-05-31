Из приграничных районов Белгородской области начнут вывозить детей

Из приграничных районов Белгородской области из-за регулярных обстрелов с сегодняшнего дня, 31 мая, начнут вывозить детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — сообщил Гладков.
Губернатор сообщил, что постарается проводить временно покидающих регион детей.
Вам будет интересно
Минобороны России сообщило, что утром 30 мая Украина «предприняла террористическую атаку» беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам в Москве. В атаке...
30.05.2023 237