Из приграничных районов Белгородской области начнут вывозить детей

Из приграничных районов Белгородской области из-за регулярных обстрелов с сегодняшнего дня, 31 мая, начнут вывозить детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — сообщил Гладков.

Губернатор сообщил, что постарается проводить временно покидающих регион детей.