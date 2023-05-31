Туристов в Петербурге планируют штрафовать за неуплату курортного сбора

Курортный сбор в Санкт-Петербурге планируют ввести с 1 апреля 2024 года. Туристы, прибывшие в город более чем на сутки, должны будут платить дополнительные 100 рублей за каждую ночь в гостинице.
Сбор будут взимать при заселении за все дни проживания. Путешественникам, которые не оплатят курортный сбор, будет грозить штраф 500-2000 рублей.
Средства пойдут в Фонд развития курортной инфраструктуры города. От уплаты курортного сбора будут освобождены льготные категории граждан.
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31.05.2023 75