Туристов в Петербурге планируют штрафовать за неуплату курортного сбора

Курортный сбор в Санкт-Петербурге планируют ввести с 1 апреля 2024 года. Туристы, прибывшие в город более чем на сутки, должны будут платить дополнительные 100 рублей за каждую ночь в гостинице.

Сбор будут взимать при заселении за все дни проживания. Путешественникам, которые не оплатят курортный сбор, будет грозить штраф 500-2000 рублей.

Средства пойдут в Фонд развития курортной инфраструктуры города. От уплаты курортного сбора будут освобождены льготные категории граждан.