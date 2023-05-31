Конфискованные товары будут раздавать нуждающимся россиянам

Конфискованные одежду, обувь и другие товары легкой промышленности теперь будут не уничтожать, а передавать нуждающимся. Соответствующий закон принят в третьем чтении.
Теперь профильные ведомства получат право распределять такие товары на гуманитарные цели и на нужды Минобороны. При этом опасный для здоровья конфискат не пропустят, требования к нему будет устанавливать правительство, рассказали в Госдуме.
Согласно действующему закону, изъятые товары легкой промышленности подлежат уничтожению. Исключением являются медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и ряд других категорий товаров, которые могут передаваться социальным организациям.
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