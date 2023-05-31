Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 31 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

На Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. В ходе активных действий штурмовых противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая ДНР.

Общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град».

Вам будет интересно Минобороны: Москву атаковали восемь беспилотников, все они поражены Минобороны России сообщило, что утром 30 мая Украина «предприняла террористическую атаку» беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам в Москве. В атаке... 30.05.2023 253

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.

Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.