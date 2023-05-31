Ученый Стэнфордского университета и номинант на Нобелевскую премию заявил, что инопланетяне посещали Землю

Ученый из Стэнфордского университета Гарри Нолан в ходе конференции «Пентагон, внепланетный разум и потерпевшие крушение НЛО» заявил, что представители внеземного разума не только бывали на нашей планете, но все еще остаются здесь. По мнению ученого, люди встречали их раньше, но не смогли распознать.

Профессор рассказал, что был на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США. По словам Гарри Нолана, есть специалисты, которые могут воссоздать разбитый летательный аппарат по обломкам.

Ученый также заявил, что сделал свои выводы на основании общения с человеком, занимающимся «сбором исходных данных», а также с теми, кто работает над «обратным проектированием потерпевших крушение летательных аппаратов».

Гарри Нолан – иммунолог в Стэнфордском университете, номинант на Нобелевскую премию. Он проводил эксперименты по анализу материалов, которые, предположительно, были выброшены за борт при визитах НЛО. Помимо этого, Нолан занимался при ЦРУ изучением так называемого гаванского синдрома.