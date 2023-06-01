В первый день лета движение ограничат на 10 федеральных трассах в Ленобласти

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,135,136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, г. Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 618 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- — км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 111-113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка битумной мастикой открытых швов и трещин дорожного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-50 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 80-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 80-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт обочины;
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 148 150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин а/б покрытия;
- км 0-7 подъезд к Выборгу № 2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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26.05.2023 194
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 44-46 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 1-4 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 74-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена бортового камня;
- км 2-18, км 27-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
- км 0-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 97-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Р-23 «Псков»:
- км 82-84 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 16:00, заливка трещин в а/б покрытии;
- км 45, 49 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 17:00, ремонт барьерного ограждения.