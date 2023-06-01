В Петербурге наступило лето: сегодня холодно, а будет еще холоднее. В Ленобласти тоже

Автор: Сергей Агутин
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По прогнозу синоптиков, 1 июня в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, утром и днем кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами в прибрежных районах порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью опускалась до +8 °C, днем не поднимется выше +14 °C. Еще холоднее будет 2 июня – всего 11-13 °C, кратковременные дожди.

В Ленинградской области 2-4 июня в ночные часы местами ожидаются заморозки на поверхности почвы и до -3 °C.

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31.05.2023 120
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