Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки ДНР. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

За сутки на данном направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Удачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.