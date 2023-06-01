Выпускники из Мариуполя посетят Петербург на школьных каникулах

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает «Петроград», Санкт-Петербург летом посетят школьники из Мариуполя, Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватая. Планируется, что дети поучаствуют в празднике «Алые паруса», в культурно-образовательной и экскурсионной программе.

Гостей планируют ознакомить с историей и достопримечательностями города. Кроме того, планируется, что вручение их аттестатов также пройдет в Санкт-Петербурге.

Кураторами смен в лагере «Дружных», куда и прибудут юные гости, станут передовые школы культурной столицы. В качестве партнеров выступят ведущие предприятия города.

Вам будет интересно
Выпускники из Мариуполя посетят Петербург на школьных каникулах Санкт-Петербург
День защиты детей: как появился праздник и в чем его смысл?
Примерно четверть населения нашей планеты - дети, которые нуждаются не только в заботе и воспитании, но и защите, иногда даже...
01.06.2023 6217
Автор