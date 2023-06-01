Выпускники из Мариуполя посетят Петербург на школьных каникулах

Как сообщает «Петроград», Санкт-Петербург летом посетят школьники из Мариуполя, Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватая. Планируется, что дети поучаствуют в празднике «Алые паруса», в культурно-образовательной и экскурсионной программе.

Гостей планируют ознакомить с историей и достопримечательностями города. Кроме того, планируется, что вручение их аттестатов также пройдет в Санкт-Петербурге.

Кураторами смен в лагере «Дружных», куда и прибудут юные гости, станут передовые школы культурной столицы. В качестве партнеров выступят ведущие предприятия города.