Выпускники из Мариуполя посетят Петербург на школьных каникулах

Как сообщает «Петроград», Санкт-Петербург летом посетят школьники из Мариуполя, Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватая. Планируется, что дети поучаствуют в празднике «Алые паруса», в культурно-образовательной и экскурсионной программе.
Гостей планируют ознакомить с историей и достопримечательностями города. Кроме того, планируется, что вручение их аттестатов также пройдет в Санкт-Петербурге.
Кураторами смен в лагере «Дружных», куда и прибудут юные гости, станут передовые школы культурной столицы. В качестве партнеров выступят ведущие предприятия города.
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01.06.2023 6217