Петербуржец напал на знакомого с вилкой. Пострадавший получил ранения, потребовалась помощь Росгвардии

Автор: Сергей Агутин
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Драка с использованием столовых приборов произошла 31 мая около 18:00 в квартире дома на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге.  

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили 34-летнего пострадавшего мужчину. Установлено, что после совместного распития алкоголя его избил 32-летний знакомый, а затем потыкал вилкой в руку и ключицу.

Подозреваемого задержали в соседнем дворе и доставили в отделение полиции.

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17.05.2023 1445
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