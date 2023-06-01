Петербуржец напал на знакомого с вилкой. Пострадавший получил ранения, потребовалась помощь Росгвардии

Драка с использованием столовых приборов произошла 31 мая около 18:00 в квартире дома на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили 34-летнего пострадавшего мужчину. Установлено, что после совместного распития алкоголя его избил 32-летний знакомый, а затем потыкал вилкой в руку и ключицу.
Подозреваемого задержали в соседнем дворе и доставили в отделение полиции.
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