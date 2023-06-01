С начала года туда поступило 24 человека.

Все пациенты, у которых ранее диагностировали корь, благополучно покинули больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге, передает комитет по здравоохранению 1 июня.

Всего с начала 2023 года в медучреждение попали 24 человека, в их числе – дети 13 и 14 лет.

«Все пациенты успешно пролечены и выписаны, заболевание протекало у них в лёгкой или средней степени тяжести без серьёзных осложнений», — проинформировало ведомство.

Ранее сообщалось, введут ли в России новые ограничения из-за распространения кори.