Количество мест в «Сапсанах» удвоят в июньские праздники

Компания РЖД в июньские праздники в два раза увеличит количество мест в «Сапсанах».

Заполняемость «Сапсанов» на многих рейсах в праздничные дни июня уже достигла 100%. В связи с этим сдвоенные «Сапсаны» из Москвы отправятся 9, 12, 13 июня, а из Петербурга – 9 и 12 июня.

Напомним, в России с 1 июня для детей от 10 до 17 лет начала действовать скидка 50% на поездах. Она будет действовать до 31 августа.