Мужчина выпрыгнул со второго этажа горевшей дачи в Ломоносовском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, 2 июня в 02:55 поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Пески» в Аннинском поселении Ломоносовского района. Огонь охватил 100 квадратных метров частного дома.
Возгорание ликвидировали дежурные смены 134-й и 153-й пожарных частей. На месте работали 12 человек и три спецмашины. Огонь был потушен к 04:31.
Во время пожара 35-летний мужчина выпрыгнул из окна на втором этаже. Пострадавшего госпитализировали с травмами ног.
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23.05.2022 953