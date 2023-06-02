Александр Бельский: движение на дорогах Петербурга стало безопаснее благодаря транспортной реформе

В 2022 году в Санкт-Петербурге провели транспортную реформу, по результатам которой снизился процент ДТП. Еще одним плюсом стал чистый воздух – благодаря переводу транспортного состава на газ.
Как сообщает «Патрульный Петербурга», председатель Законодательного Собрания Александр Бельский рассказал о результатах проведенной весной 2022 года транспортной реформы. По его словам, городу удалось стать безопаснее благодаря замене старых маршруток на новые автобусы.
Модель транспортного обслуживания внедряли в несколько этапов, чтобы не доставлять дискомфорта петербуржцам. По словам Александра Бельского, в результате в городе стало комфортнее минимум по двум параметрам – безопасности на дорогах и чистоте воздуха.
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12.05.2022 2300