Рекордное число ленинградцев выбрали дизайн-проекты общественных пространств

Больше 146 тысяч ленинградцев проголосовали за объекты благоустройства, которые реализуют в 2024 году

«Такой результат значит, что федеральное и областное финансирование на программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среды» сохранится, и наши населенные пункты будут становиться краше в каждым годом. Хочется особенно отметить Подпорожье и Янино-1 — лидеров по числу проголосовавших в зависимости от численности населения», — отметил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Работы по 29 победившим проектам будут реализованы в 2024 году. После окончательного подведения итогов результаты голосования и победившие дизайн-проекты будут размещены на сайте.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.