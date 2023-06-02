Тысячу долларов украли из квартиры уборщицы во Всеволожском районе

Полицией Всеволожского района 1 июня заведено уголовное дело о краже. Это случилось после обращения 56-летней сотрудницы клинингового сервиса.
Неизвестный проник в ее студию на 13 этаже 20-этажного дома на улице Флотской в Новом Девяткино. Его добычей стала $1000 (около 81 тысячи рублей по текущему курсу).
Известно, что квартира пустовала с начала 2023 года.
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05.02.2021 3658