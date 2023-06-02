Полуголый агрессор избил мужчину метровым силовым кабелем во Всеволожске – фото

В парадной дома на улице Дружбы во Всеволожске 1 июня около 13:45 местные жители заметили агрессивного полуголого человека. Он напал на мужчину и ударил его по голове метровым куском силового кабеля.
Соседи позвонили в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали 31-летнего агрессора с признаками наркотического опьянения и доставили его в отдел полиции.
Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму.
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