Полуголый агрессор избил мужчину метровым силовым кабелем во Всеволожске – фото

В парадной дома на улице Дружбы во Всеволожске 1 июня около 13:45 местные жители заметили агрессивного полуголого человека. Он напал на мужчину и ударил его по голове метровым куском силового кабеля.

Соседи позвонили в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали 31-летнего агрессора с признаками наркотического опьянения и доставили его в отдел полиции.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму.