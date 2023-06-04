Не бегите, они быстрее: в МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными

В МЧС РФ напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными в лесу.

По информации ведомства, при встрече с дикими животными необходимо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать. Они намного быстрее человека и все равно догонят.

«При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие. <…> Не бегите. Как правило, дикие животные быстрее», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Лучше всего будет тихо уйти, если животное вас не заметило, отмечают спасатели. Также не стоит кричать и бросать в животных предметы, это может спровоцировать нападение.