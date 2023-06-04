В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей – график на июнь

В июне 2023 года сотрудники ГИБДД проведут несколько рейдов «Нетрезвый водитель» на дорогах Петербурга и Ленобласти. Первые проверки начались уже в эти выходные.

Так, рейды уже прошли в ночь на 3 и 4 июня, ближайший ожидается сегодня ночью. Следующие проверки на дорогах пройдут с 10 по 13 июня, сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

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Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.