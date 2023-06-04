Фото: на КАД грузовик вывалил на дорогу горящий мусор

В воскресенье, 4 июня, на 66-м километре внешнего кольца КАД у съезда на Московское шоссе в кузове самосвала загорелся мусор.
Водитель не растерялся и вывалил все прямо на проезжую часть.
Фото: Maksim Savelev, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
На место работали 10 спасателей, задействовав две спецтехники. Пожар был ликвидирован за 16 минут. Никто не пострадал.
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