Фото: на КАД грузовик вывалил на дорогу горящий мусор

В воскресенье, 4 июня, на 66-м километре внешнего кольца КАД у съезда на Московское шоссе в кузове самосвала загорелся мусор.

Водитель не растерялся и вывалил все прямо на проезжую часть.

Фото: Maksim Savelev, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На место работали 10 спасателей, задействовав две спецтехники. Пожар был ликвидирован за 16 минут. Никто не пострадал.