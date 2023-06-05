Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить

Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленобласти, которые стоит посетить.

На этот раз глава региона показал первую столицу Древней Руси – Старую Лугу.

«Единственный в России памятник Рюрику и Олегу, отреставрированная крепость, новые музейные пространства, все это появилось за последние десятилетие… Природа только подчеркивает удивительное настроение крепости на берегу Волхова», — рассказал глава региона.

Фото: Александр Дрезденом, t.me/drozdenko_au_lo

И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели.