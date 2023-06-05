Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить

Автор: Гузель Галимова
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Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленобласти, которые стоит посетить.

На этот раз глава региона показал первую столицу Древней Руси – Старую Лугу.

«Единственный в России памятник Рюрику и Олегу, отреставрированная крепость, новые музейные пространства, все это появилось за последние десятилетие… Природа только подчеркивает удивительное настроение крепости на берегу Волхова», — рассказал глава региона.
Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Старая Луга, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Старая Луга, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Старая Луга, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Старая Луга, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Старая Луга, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Старая Луга, Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Старая Луга, Ленобласть, Дрозденко
Фото: Александр Дрезденом, t.me/drozdenko_au_lo

И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели.

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Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить Старая Луга, Ленобласть, Дрозденко
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