Александр Дрозденко продолжает рассказывать об интересных местах Ленобласти, которые стоит посетить

Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленобласти, которые стоит посетить.
На этот раз глава региона показал первую столицу Древней Руси – Старую Лугу.
«Единственный в России памятник Рюрику и Олегу, отреставрированная крепость, новые музейные пространства, все это появилось за последние десятилетие… Природа только подчеркивает удивительное настроение крепости на берегу Волхова», — рассказал глава региона.
Фото: Александр Дрезденом, t.me/drozdenko_au_lo
И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели.
Вам будет интересно
Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа...
17.08.2021 1120