Иностранец с игрушечным пистолетом задержан в Ленобласти за налет на МФО в Петербурге

По подозрению в ограблении микрофинансовой организации в доме на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге задержан 53-летний ранее судимый гражданин сопредельного государства. Его нашли в Янино Всеволожского района.
В полицию 3 июня обратилась 32-летняя менеджер МФО. Женщина рассказала, что в помещении организации ворвался неизвестный с пистолетом, забрал из кассы 46,5 тысячи рублей и сбежал.
У подозреваемого изъят игрушечный пистолет. Полицейским мужчина признался, что имел долги и таким способом решил погасить задолженности.
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05.10.2022 3798