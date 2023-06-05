Иностранец с игрушечным пистолетом задержан в Ленобласти за налет на МФО в Петербурге

По подозрению в ограблении микрофинансовой организации в доме на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге задержан 53-летний ранее судимый гражданин сопредельного государства. Его нашли в Янино Всеволожского района.

В полицию 3 июня обратилась 32-летняя менеджер МФО. Женщина рассказала, что в помещении организации ворвался неизвестный с пистолетом, забрал из кассы 46,5 тысячи рублей и сбежал.

У подозреваемого изъят игрушечный пистолет. Полицейским мужчина признался, что имел долги и таким способом решил погасить задолженности.