Ольга Занко предложила оптимизировать отчетность и снизить нагрузку на НКО

Соответствующий запрос в Минюст, Росстат и Минэкономразвития направила зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Она предложила оптимизировать отчеты в органы юстиции, с теми, которые отправляются в Росстат, так как в них многие показатели дублируются или обладают схожими наименованиями.

К парламентарию с этой просьбой обращались представители НКО в ходе обсуждения мер поддержки, прошедших по инициативе сторонников «Единой России».

«Сотрудники и волонтеры некоммерческих организаций – это люди с большим сердцем, которые всегда готовы прийти на помощь. Так было и в коронавирус, так происходит и сейчас во время проведения СВО. Это наш долг помочь тем, кто ежедневно заботится о других», – отметила Ольга Занко

На момент подготовки публикации новой НКО нужно в год сдавать до 70 отчетов в ФНС, Росстат, СФР, Минюст и прочие контролирующие органы. Если уменьшить количество работы с бумагами, организации смогут больше времени уделять своим задачам – культурным, спортивным и пр.

Однако руководители и бухгалтеры очень беспокоятся, как бы не пропустить отчет и не попасть под административные санкции. Об этом сообщает юрист и руководитель АНО «Кодекс и Слово» Александр Карабцикий.