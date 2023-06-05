В Выборге вновь снимают фильм – фото

Выборг вновь стал площадкой для киносъемок.

В этот раз у Аннинских укреплений снимают исторический фильм. Сюжет киноленты пока держится в секрете, однако известно, что действие развернется в XVII веке.

Фото: Интересные события в Выборге, ВК

Известно, что в массовке будут задействованы жители Выборга, они сыграют дворян и военных учителей.