В поселке Паша дан старт реконструкции водоочистных сооружений

Работы по реконструкции водозаборных и водоочистных сооружений идут по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Производительность объекта после завершения работ составит 800 кубометров в сутки. Он повысит качество и надежность водоснабжения для 4000 жителей», ― рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Проектом предусмотрена реконструкция насосной станции 1-го подъема с заменой технологического оборудования, трубопроводов, инженерных систем, а также прокладка водопроводных сетей, реконструкция резервуаров чистой воды. Работы на объекте ГУП «Леноблводоканал» будут выполняться без остановки технологического процесса подачи воды жителям и на предприятия.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей