Застройщик из Беларуси начинает возведение школы на 825 мест в Новоселье

Новая четырехэтажная школа будет построена вблизи набережной реки Кикенки.

«Школа в Новоселье станет изюминкой населенного пункта. Здесь откроются собственные студии для воспитания музыкантов, художников и режиссеров», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Стоит отметить, что это будет первый объект, построенный в рамках международного сотрудничества, заключенного между Ленобластью и компанией «Белстройцентр-Мск» в 2022 году. Завершить строительство планируется в 2025 году.

В школе откроются трудовые мастерские, спортивный, тренажерный и гимнастический залы, лингафонный кабинет для изучения иностранных языков, библиотека на 100 посадочных мест и книгохранилищем на 46 тысяч учебников.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также с 1 апреля в МФЦ или непосредственно в школе. Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.