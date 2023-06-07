Когда жители Петербурга и Ленобласти смогут насладиться метеорными потоком Ариетиды?

Метеорный поток Ариетиды подходит к Земле ежегодно с 22 мая по 2 июля. Руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин рассказал, в каких городах его будет видно лучше всего.

«Больше всего повезет следующим городам: Санкт-Петербургу, Москве, Новосибирску, Барнаулу, Иркутску, Томску, Кемерово и Новокузнецку. Именно в этих городах ожидается ясная или малооблачная погода без осадков», – отметил Александр Ганьшин

Как сообщают «Невские Новости», особенно четко метеорный поток будет виден в ночь с 7 на 8 июня. Зенитное часовое число метеоров достигнет 60 единиц, а скорость составит 39 км/с. Наблюдать за ними лучше в 30-40 км от города.