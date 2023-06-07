В Ленинградской области прошел экологический флэшмоб «Марафон рек»

В Ленобласти в Волхове прошла федеральная акция «Марафон рек». Более ста человек приняли участие в уборке берегов реки Волхов. Экологический флэшмоб реализуется в поддержку национального проекта «Экология» и стратегической инициативы Правительства РФ «Генеральная уборка». Партнером мероприятия выступила компания «ФосАгро».

Главная задача мероприятия – вовлечь жителей регионов в экологическую повестку, собрать и вывезти отходы с прибрежных территорий самых крупных водных артерий России. К «Марафону рек» с 20 мая до 4 июня присоединились десятки регионов – от Сахалина до Калининграда.

В Ленинградской области, в Волхове, участниками экоакции стали корпоративные волонтеры компании «ФосАгро», учащиеся «ФосАгро-школы», воспитанники спортивных секций проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), студенты Волховского многопрофильного техникума.

«Очень круто участвовать в экологических акциях, ведь так мы своими руками делаем наш город и нашу реку чище. Городской пляж в Волхове – это именно то место, которое нужно было привести в порядок. Если бы каждый следил за собой, здесь не было бы мусора, остатков угля после разведения костров. Поэтому призываю всех начать заботиться о природе. Ведь экология начинается – с нас!» – поделился впечатлениями старшеклассник Волховской «ФосАгро-школы» Степан Новоселов.

За время акции жители Волхова и корпоративные волонтеры собрали более ста мешков отходов. Все они были собраны в специализированный контейнер и переданы на дальнейшую обработку лицензированной компании. Кстати, в акции мог принять участие любой желающий, достаточно было зарегистрироваться на сайте. Весь необходимый инвентарь для уборки выдали на месте.