Названы самые необычные и самые популярные имена новорожденных в Ленобласти

ЗАГС Ленинградской области назвал самые популярные и необычные имена малышей, появившихся на свет этой весной.
В тройку популярных мужских имен с марта по май 2023 года стали Михаил, Александр и Иван. Среди женских имен популярны София, Мария и Анастасия. При этом имя София твердо сохраняет лидирующую позицию среди женских имен не первый год. А имя Артем, которое ранее занимало первое место, опустилось до четвертого.
Назвали в ведомстве и редкие имена, которые дали единицам. Это Аркадий, Валентин, Ася, Зоя и Клавдия. А самыми необычными стали Север, Марс, Венера, Океана, Мирсея, Шахризада и Элиф. Встречались и такие имена — Весна, Марта, Майя, Розалина и Жасмин.
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06.06.2023 112