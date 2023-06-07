Названы самые необычные и самые популярные имена новорожденных в Ленобласти

ЗАГС Ленинградской области назвал самые популярные и необычные имена малышей, появившихся на свет этой весной.

В тройку популярных мужских имен с марта по май 2023 года стали Михаил, Александр и Иван. Среди женских имен популярны София, Мария и Анастасия. При этом имя София твердо сохраняет лидирующую позицию среди женских имен не первый год. А имя Артем, которое ранее занимало первое место, опустилось до четвертого.

Назвали в ведомстве и редкие имена, которые дали единицам. Это Аркадий, Валентин, Ася, Зоя и Клавдия. А самыми необычными стали Север, Марс, Венера, Океана, Мирсея, Шахризада и Элиф. Встречались и такие имена — Весна, Марта, Майя, Розалина и Жасмин.