Видео: водитель автобуса с ножом в руках устроил разборку с пассажирами в Ленобласти

В паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» 8 июня опубликовали видео конфликта вооруженного ножом водителя с пассажирами автобуса в Ленинградской области.

По предварительным данным, это произошло на маршруте № 600 (Первомайское — Беговая). Нетрезвые граждане мешали отправлению автобуса, водитель вышел из себя, достал нож, также угрожал «достать пулемет».

После агрессивных переговоров на повышенных тонах и с применением обсценной лексики пьяных пассажиров удалось высадить. Руководство компании-перевозчика устанавливает личность водителя. Ему грозит увольнение без возможности возврата.