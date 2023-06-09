Видео: водитель автобуса с ножом в руках устроил разборку с пассажирами в Ленобласти

В паблике «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» 8 июня опубликовали видео конфликта вооруженного ножом водителя с пассажирами автобуса в Ленинградской области.
По предварительным данным, это произошло на маршруте № 600 (Первомайское — Беговая). Нетрезвые граждане мешали отправлению автобуса, водитель вышел из себя, достал нож, также угрожал «достать пулемет».
После агрессивных переговоров на повышенных тонах и с применением обсценной лексики пьяных пассажиров удалось высадить. Руководство компании-перевозчика устанавливает личность водителя. Ему грозит увольнение без возможности возврата.
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01.04.2023 1505