Мужчина дважды за день обворовал магазин одежды в Тосно. Второй раз пришел уже в краденном – видео

Мужчина дважды за день, 7 июня, обворовал магазин одежды на Советской улице в Тосно. Злоумышленнику удалось вынести 11 футболок на сумму 10,8 тысячи рублей. Между попытками прошел всего час. Второй раз вор вернулся в магазин, уже переодевшись в краденное.

В первый раз мужчине незаметно удалось вынести шесть футболок. Спустя час, переодевшись в одну из них, он вернулся в магазин и вынес еще пять. В этот раз его заметила продавец.

Девушке не удалось задержать вора. Но на улице она встретила сотрудников Росгвардии, которым описала приметы мужчины. Через 15 минут его задержали на улице Боярова.