Маленький гений: девочку в 2 года приняли в элитный клуб людей с высоким IQ

Жительница Лос-Анджелеса по имени Кэше Квест стала самой юной американкой, которую приняли в Mensa – международное общество людей с очень высоким уровнем IQ. В два года ее уровень IQ составлял 146 баллов.

Уже в 1,5 года Кэше знала алфавит, цифры, цвета, формы, а также разговаривала сложносочиненными предложениями, употребляя сложные слова.

К двум годам девочка запомнила названия всех континентов планеты и всех 50 штатов США и могла правильно определить их на карте просто по форме и местонахождению. А еще Кэше выучила всю периодическую таблицу Менделеева и знала названия всех химических элементов, испанский язык и язык жестов.

Психолог посоветовала родителям Кэше обратиться в Mensa, и двухлетняя девочка с блеском сдала вступительный тест. По словам родителей, они никогда не делали ничего специального, чтобы развивать дочку, не заставляли ее сидеть и что-то учить. Просто Кэше всегда имеет доступ к ресурсам, которые дают ей возможность удовлетворять природное любопытство