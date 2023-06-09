Добровольцев старшего поколения из Ленобласти приглашают за грантами

С 6 июня по 1 октября для добровольцев пройдёт Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой».

Ленинградскую область на мероприятии представят Алёна Манькова и Наталья Коряковская с проектом «Молоды душой в сети Добра» для руководителей команд серебряных добровольцев области работе Добро.Центров.

Конкурс «Молоды душой» с общим фондом 40 млн рублей проводится по двум направлениям: Добро.Центры #МолодыДушой и «Социальные проекты».

Победа проекта от Ленинградской области позволит получить грант на ремонт регионального Добро.Центра и закончить брендирование помещений. Заявку на участие можно подать на сайте Добро.ру.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.