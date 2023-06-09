Наркоплантацию нашли в деревне Волосовского района

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые культивировали наркосодержащие растения в деревне Черное. Найдены 5,9 килограмма готового «продукта» и 233 куста.

Плантацию организовали 48-летний житель Санкт-Петербурга и 32-летний мужчина из деревни Черное. В доме ленинградца они выращивали наркосодержащие растения с целью сбыта.

С места изъяты оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочный материал. Заведено уголовное дело.