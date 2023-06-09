Наркоплантацию нашли в деревне Волосовского района

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые культивировали наркосодержащие растения в деревне Черное. Найдены 5,9 килограмма готового «продукта» и 233 куста.
Плантацию организовали 48-летний житель Санкт-Петербурга и 32-летний мужчина из деревни Черное. В доме ленинградца они выращивали наркосодержащие растения с целью сбыта.
С места изъяты оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочный материал. Заведено уголовное дело.
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26.12.2022 3084