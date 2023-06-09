В Петербурге будут стажироваться неврологи из Мариуполя и ДНР

Как сообщает «Петроград», ведущие специалисты-неврологи из Мариуполя и Донецкой Народной Республики (ДНР) смогут перенять опыт петербургских врачей. Для них организуют стажировку в одном из медучреждений Санкт-Петербурга.
В петербургском Городском центре по лечению рассеянного склероза будут стажироваться неврологи из Мариуполя и ДНР. Город окажет городу-побратиму и новым регионам всю необходимую поддержку для создания системы борьбы с рассеянным склерозом.
Разработка программы сотрудничества специалистов из трех регионов уже началась.
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