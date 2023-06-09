В России предложили не пускать за руль шоферов с иностранными правами

Фракция ЛДПР разработала проект закона, который может запретить перевозчикам брать на работу мигрантов.

Как уточняет 110kM сейчас в России слишком бездумно привлекают иностранную рабочую силу. Он обратил внимание на то, что есть дефицитные отрасли, где требуется больше специалистов, но это не тот случай.

Перевозчик не может гарантировать достаточный уровень квалификации и профессионализма водителя-мигранта. В связи с этим фракция предложила обязать мигрантов учить российские ПДД, а после сдавать экзамены на получение прав на общих основаниях. Также депутаты считают, что нужно запретить брать на работу иностранных водителей, у которых иностранные права.

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Ранее стало известно, что на девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 июня.