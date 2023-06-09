Президент Путин заметил, что цифры потерь ВСУ впечатляют

По его словам, в данном случае это значительно превышает классические показатели.

За последние дни у войск Украины значительные потери — рассказывает Мойка78. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Он добавил, что нельзя заявить, что наступление захлебнулось. Тем не менее можно констатировать, что предпринятые попытки контрнаступления украинских войск провалились.

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Ранее стало известно, что Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах, где введено военное положение.