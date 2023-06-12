Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем России

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех жителей региона с Днем России, который отмечается 12 июня.

«Россия ― это щемящая красота малой Родины, это медали прадеда, хранящиеся вместе с его фронтовыми письмами, это счастье от наших побед ― в науке, в спорте, в искусстве. Это ― гордость за все, что сделали предки и желание сделать для страны еще больше», — говорится в поздравлении.

Он отметил, что наша сила ― в единстве. Ведь именно оно помогает сражаться ― за наши ценности, духовность, идеалы добра и справедливости, за все, что олицетворяет для нас слово «Россия».

Губернатор пожелал всем мирного неба, добра и благополучия!