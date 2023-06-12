Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 12 июня

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении.

На Запорожском направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР. В ходе боев за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

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На Купянском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении уничтожено до 15 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30.

Средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У».

Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.