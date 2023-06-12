В Минобороны РФ рассказали о подвиге Сергея Рыбкина в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии сержант Сергей Рыбкин.

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Фото: Минобороны РФ

Командир отделения понтонно-мостовой бригады гвардии сержант Сергей Рыбкин оборудовал переправу через водную преграду. Находившийся на противоположном берегу противник, применяя танки и реактивные системы залпового огня, а также используя кассетные боеприпасы, открыл огонь по российским военным инженерам.

Однако, несмотря на это, Сергей Рыбкин смог, рискуя собственной жизнью, своевременно доставить звенья переправы к месту проведения работ. Благодаря его смелым, решительным действиям российским военнослужащим удалось навести понтонную переправу и обеспечить продвижение войск.

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12.06.2023 46
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