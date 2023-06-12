На концерте в рамках ПМЭФ вместо «Зверей» выступит группа «Чиж & Co»

Автор: Гузель Галимова
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Группа «Чиж & Co» выступит в Петербурге на Дворцовой площади 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее хэдлайнером этого мероприятия объявляли группу «Звери».

Традиционный бесплатный концерт на главной площади города состоится 16 июня. Помимо группы «Чиж и Со», зрители услышат хиты «Джанго» с Алексеем Поддубным.  Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

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08.06.2023 152

Напомним, с 14 по 17 июня в Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. В связи с этим на дорогах города введут временные ограничения для транспорта.

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