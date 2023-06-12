Фестиваль цветов открылся в Александровском саду в Петербурге

На этот раз мероприятие посвятили Году педагога и наставника.

В понедельник, в День России, в Александровском саду открылся ежегодный Фестиваль цветов, который в этот раз посвящён Году педагога и наставника — сообщает 78.ru.

Для оформления композиций садовники использовали почти 24 тыс. цветов. Названия цветников подчинены главной теме: «Наставничество», «Рассвет знаний», «Преемственность и традиции» и «Первый звонок».

Фото: t.me/poveliy

Ранее стало известно, что Фестиваль национальных кухонь состоится в День России в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.