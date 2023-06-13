В поселке Симагино мужчина сбил свою двухлетнюю дочь

ДТП произошло вечером 11 июня около одного из домов по улице Водопадной в поселке Симагино Выборгского района Ленобласти.

39-летний мужчина на BMW X6 не убедился в безопасности маневра и, нажав на газ, сбил свою двухлетнюю дочь недалеко от дома. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали ушибы, ссадины и закрытый перелом левой подвздошной кости.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 47channel.